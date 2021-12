"I tormenti infiniti di Insigne: salta il Milan" scrive Il Mattino oggi in edicola, in prima pagina. Ancora un problema per l'attaccante e capitano del Napoli. Lorenzo Insigne non ci sarà nella super-sfida di domani sera a San Siro contro il Milan. Un problema in più per l'allenatore degli azzurri Luciano Spalletti.