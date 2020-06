Il Mattino in prima pagina: "Il grande schiaffo alla Serie A"

Il quotidiano Il Mattino in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina, nella parte centrale, al calcio italiano con il titolo seguente: "Il grande schiaffo alla Serie A". Gravina avvisa le società: "Fuori dal campionato chi bara sui controlli". E insisterà con il governo per ridurre la quarantena. Bocciata - si legge a pagina 16 - l'ipotesi blocco retrocessioni, ma l'algoritmo non assegnerà lo scudetto.