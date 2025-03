Il Mattino incorona il Napoli di Conte: "Forza e passione"

vedi letture

Se da un lato c'è un Milan troppo fragile per essere vero, dall'altro c'è invece un Napoli che ha dimostrato carattere ma soprattutto voglia di raggiungere l'obiettivo finale. E l'approccio alla partita della formazione di Antonio Conte ne è stata la conferma più lampante, anche perché in 20 minuti ha difatti chiuso la pratica grazie alle reti di Matteo Politano (2') e Romelu Lukaku (20'), al quattrocentesimo gol in carriera.

Ad 8 giornate dalla fine il Napoli può ancora dirsi in lotta per lo scudetto, con l'Inter che potrebbe cominciare piano piano a sentire la fatica dei tanti impegni che l'aspettano da qui al termine della stagione. Il Mattino, però, ci ha tenuto a incoronare la formazione di Antonio Conte, titolando in prima pagina stamane "Forza e passione", attributi che forse sono mancati nei primi minuti di gioco al Milan di Sergio Conceiçao.