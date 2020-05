Il Mattino: "Orari e rischio infortuni: i giocatori puntano i piedi sulla ripartenza"

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino dedica un titolo alla Serie A nel taglio alto della prima pagina: "Orari e rischio infortuni: i giocatori puntano i piedi sulla ripartenza". Insomma, è un "tutto contro tutti". L'allarme di Tommasi e dei medici: "Giocare alle 16:30 in estate è follia". Spadafora - si legge all'interno a pagina 18 - vuole "Diretta gol" in chiaro, ma c'è il rischio di finire in tribunale.