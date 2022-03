MilanNews.it

Secondo il quotidiano Il Mattino, Napoli-Milan è una “sfida che vale il campionato”. Il noto giornale partenopeo dedica spazio in prima pagina al big match in programma questa sera al Maradona: “Azzurri, la notte dell’orgoglio - scrive -. Chi vince sorpassa l’Inter”. Insomma, c’è grande attesa per una partita che potrebbe indirizzare la stagione delle due squadre.