Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Messaggero in edicola questa mattina apre con le parole di Arrigo Sacchi. L'ex CT azzurro attacca la Nazionale Italiana, che per la secondo volta consecutiva non parteciperà al Mondiale: "Noi presuntuosi, fuori dal Qatar e senza giovani", si legge in taglio alto.