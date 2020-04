"La Serie A ai playoff: scontro sui tamponi". Questo il titolo a pagina 26 che il quotidiano Il Messaggero dedica alla iniziativa solidale che sta cercando di ultimare la Figc: "Il protocollo piace ma restano dubbi sui test: come reperirli e dove analizzarli. L'Iss frena ancora: il rischio zero non esiste. La Figc studia il cambio di format".