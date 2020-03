Il Messaggero: "Scandalo UEFA. Italia furiosa"

Il Messaggero oggi in edicola titola: "Scandalo UEFA. Italia furiosa". Lo scontro tra Italia e Uefa è totale. E la positività al Covid-19 dello juventino Rugani aprirà un nuovo scenario. A Nyon dovranno rivedere i loro piani. Ma la sensazione è che a breve anche il resto delle nazioni, in parte qualcuna già lo ha fatto, si metteranno contro il massimo organismo calcistico europeo che vuole a tutti i costi giocare le coppe. L'Uefa ha provato a convincere l'Italia ad autoescludersi dalle coppe europee: la Roma e l'Inter hanno subito detto no. Anzi hanno rilanciato: sospendiamo i tornei, come è accaduto con il nostro campionato. Da Nyon hanno fatto questo tentativo, garantendo alle nostre società che non sarebbero state squalificate.