"Serie A, si riaccende l'idea playoff". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero. La FIGC - si legge a pagina 29 -, come da Dpcm, vieta eventi fino al 14 giugno. Gravina ripensa al cambio format: quattro squadre per lo scudetto e sei per la salvezza. Oggi il Comitato tecnico scientifico decide sul nuovo protocollo.