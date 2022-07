MilanNews.it

Il Messaggero oggi in edicola titola così: "Milan, arriva De Ketelaere". Nella giornata di oggi è previsto un incontro in Belgio tra Maldini e Massara con il Bruges per chiudere la trattativa che porta al talento belga classe 2001. L'obiettivo è chiudere sui 35 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Il Milan non vuole andare troppo oltre.