Il Messaggero titola così: "Zaniolo, il Milan pressa"

Il giornale romano Il Messaggero oggi titola così: "Zaniolo, il Milan pressa". Come riportato nei giorni scorsi e come confermato anche nella giornata di oggi da diverse testate, il club Campione d'Italia sarebbe interessato a Nicolò Zaniolo che, dal momento che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, pare essere in vendita. I giallorossi valutano il loro talento circa 60 milioni di euro e ritengono l'offerta del Milan - 25 milioni più Salemaekers o Rebic - ancora troppo bassa.