Il Messaggero titola: "Maldini e Massara, accordo in extremis: il Milan riparte"

Anche Il Messaggero, quotidiano di Roma, trova spazio sulle sue colonne per la vicenda dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Si legge nel titolo: "Maldini e Massara firmano col giallo. Accordo in extremis, il Milan riparte". Giornata lunghissima e di attesa quella di ieri per i tifosi rossoneri che hanno aspettato per ore che arrivasse un segnale da Casa Milan. Questo è arrivato la sera quando Paolo Maldini è uscito dagli uffici di via Aldo Rossi e ha confermato che il rinnovo era avvenuto. La porposta arrivata ieri mattina ai due dirigenti è stata passata al vaglio per tutta la giornata, creando questa attesa che alla fine ha portato alla fumata bianca.