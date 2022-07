Il Messaggero titola: "Milan, il Leeds vuole De Ketelaere"

MilanNews.it

Charles De Ketelaere è uno dei protagonisti di giornata sulle pagine dei maggiori quotidiani di oggi alla voce 'Milan'. Il talentino belga è il primo nome sulla lista di Maldini e Massara per la posizione di trequartista. Il Messaggero questa mattina in edicola titola: "Milan, il Leeds vuole De Ketelaere". Il club Campione d'Italia, che ha offerto 20 milioni più bonus al Bruges come prima offerta, deve monitorare la concorrenza britannica e in particolare del Leeds che si sarebbe spinto fino ai 35 milioni più bonus.