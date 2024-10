Il Milan al lavoro in vista dell'Udinese, la Gazzetta: "Solo in sette a Milanello"

Nella giornata di ieri il Milan ha ripreso a lavorare al Centro Sportivo di Milanello per cominciare a preparare la sfida con l'Udinese di sabato. Dopo tre giorni - tutto il weekend - di riposo, ieri i pochi giocatori rimasti a disposizione di Fonseca hanno effettuato un allenamento congiunto con Milan Futuro e aspettano i rientri dei Nazionali che avverranno da questa giornata in avanti. Scrive infatti la Gazzetta dello Sport: "Solo in sette a Milanello. Loftus-Cheek recupera. Oggi ritorna Pulisic".

Proprio Ruben Loftus-Cheek è uno di quelli che non ha riposato: reduce da un piccolo problema fisico prima della sosta, l'inglese ha lavorato con gli altri infortunati a breve termine come Davide Calabria e Marco Sportiello. Per la gara contro i friulani, però, l'ex Chelsea dovrebbe essere recuperato pienamente. Oggi rientreranno sicuramente Christian Pulisic, a cui il Ct statunitense Pochettino ha concesso il ritorno anticipato, e Samu Chukwueze, che però dovrà essere valutato a livello fisico. In giornata i rientri anche dei francesi, Gabbia e Reijnders.