Il Milan chiama Fofana, la Gazzetta: "I muscoli del francese per difendere. E sarà anche..."

vedi letture

Ogni estate il Milan vive una vera e propria telenovela di mercato. Quest'anno è toccato a Youssouf Fofana, centrocampista che il club rossonero ha inseguito per almeno un mese e mezzo prima di poterlo ufficializzare come nuovo acquisto. Ora il francese è arrivato, ha preso confidenza, e dovrà iniziare a essere decisivo da sabato in avanti, a maggior ragione dopo l'infortunio che terrà Ismael Bennacer fuori dal campo per un po' di tempo. Per questa ragione stamattina la Gazzetta dello Sport oggi analizza la situazione del francese, anche a livello tattico.

La rosea scrive: "Fofana il gigante. I muscoli del francese per difendere il Milan e sarà anche regista". Nel sottotitolo poi si aggiunge: "Youssouf è stato il più corteggiato sul mercato. Per Fonseca è fondamentale. Senza Bennacer, toccherà a lui proteggere e impostare". L'ex Monaco serviva come il pane per ridare al Milan un giocatore che sapesse essere diga davanti alla difesa e conferire per questo maggiore equilibrio alla squadra. Questi effetti dovranno vedersi da subito e in quanto centrocampista centrale sarà chiamato anche all'impostazione.