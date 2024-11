Il Milan è galattico: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

Dopo una serata come quella di ieri, con il Milan che vince 3-1 in casa del Real Madrid con una prestazione ai limiti della perfezione, è inevitabile che la squadra rossonera sia la protagonista assoluta delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. La prestazione della squadra di Fonseca è messa giustamente in risalto da tutta la stampa nostrana.

La Gazzetta dello Sport dedica quasi tutta la pagina all'impresa del Diavolo: "Milan galattico. Pazzesco al Bernabeu, impresa d'altri tempi con il Real campione". Nel sottotitolo viene raccontato: "Leao vola e accende il Diavolo. A segno Thiaw, Morata e Reijnders: è la rivincita di Fonseca". Anche Tuttosport pone in primo piano la vittoria rossonera e scrive: "Il Milan spacca. Thiaw, Morata e Reijnders travolgono il Real e Ancelotti. Leao e Theo, che risposte!". Nel sottotitolo si aggiunge: "Straordinaria e strameritata impresa al Bernabeu: Vinicius segna solo su rigore, Maignan si esalta su Mbappè e Brahim Diaz, ma Lunin e il palo evitano un tracollo più pesante per i madridisti allo sbando". Il CorSport rincara la dose: "Real Milan. Impresa storica a Madrid con un Leao trascinatore". Poi si legge ancora: "Fonseca sbanca il Bernabeu, Ancelotti va ko. Vittoria che rilancia i rossoneri in classifica". Infine c'è il QS che scrive così: "Milan, è Leao meravigliao. Sbancata Madrid dopo 15 anni, contro il Real Rafa ispira".