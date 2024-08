Il Milan e la punta. Il CorSport: "Saele-Tammy. Lo scambio è servito"

Tammy Abraham al Milan ed Alexis Saelemaekers alla Roma, ci siamo. Dopo i primi contatti esplorativi di due giorni fa, le parti si sono riaggiornate ieri con l'intento di arrivare poi oggi ad un accordo che difatti accontenterebbe tutti. Ed è proprio questo quello di cui ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, che considerando la fiducia che avvolge questo affare, ha titolato: "Saele-Tammy. Lo scambio è servito", dandolo praticamente per fatto, nonostante manchino gli ultimi importanti dettagli da definire fra i due club.

In merito a quest'operazione il quotidiano ha scritto: "Sono ore calde sull’asse Roma-Milano, i due club stanno lavorando senza sosta per riuscire a trovare un accordo totale per portare a termine questa trattativa che metterebbe tutti d’accordo: i giocatori che cercano maggiore spazio e hanno voglia di cambiare aria per giocare con continuità, gli allenatori - De Rossi e Fonseca - che scalpitano per avere i rinforzi richiesti [...]".