Il Milan è supercampione! Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan è supercampione di Italia! I rossoneri ieri sera a Riyad con una prestazione epica hanno battuto i cugini dell'Inter, che partivano sulla carta favoriti, per 3-2 dopo essere stati in svantaggio di due lunghezze a inizio secondo tempo. Una vera propria impresa per il nuovo allenatore Sergio Conceicao che in sette giorni ha cambiato la mentalità di una squadra che sembrava scarica. Oggi, inevitabilmente, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani danno il giusto spazio al Diavolo vincente.

La Gazzetta dello Sport dedica tutta la pagina ai rossoneri, titolando: "Milan è bellissimo". E ancora: "Pazzesca Supercoppa: da 0-2 a 3-2 nel derby". Nel sottotitolo si legge: "Leao entra, vola e l'Inter crolla al 93'. 50° trofeo del Diavolo, il primo di RedBird".

Tuttosport si concentra sul tecnico: "SuperSergioMilan. Inter ribaltata con una rimonta pazzesca: Supercoppa rossonera per l'ottava volta". Quindi il sottotitolo in cui c'è scritto: "Da 2-0 (Lautaro e Taremi) a 2-3 (Theo, Pulisic e Abraham): Conceicao in una settimana ha cambiato faccia al Diavolo. Decisivo Leao, entrato al 50°".

Quindi c'è il Corriere dello Sport che recita così: "Diabolici". E poi si legge: "La Supercoppa va al Milan, Inter beffata al 93'". E poi ancora: "Leao entra a e fa l'artista: da 0-2 a 3-2". Nel sottotitolo: "Festa Conceicao, Inzaghi ribaltato nella finale a Riyad. Non bastano i gol di Lautaro e Taremi. Al 50' largo a Rafa che detta legge. Decidono Theo, Pulisic e Abraham".

Infine c'è il QS che scrive: "Milan e Conceicao sul tappeto volante"