Il Milan ha trovato la retta via. La Gazzetta: "Il 3-4-3 funziona. Pulisic + Gimenez e il Venezia va KO"

La stagione del Milan è ricca di rammarico. Rammarico per non essere entrato in Champions con la rosa che si ritrova. Rammarico per non aver lottato per lo scudetto con la rosa che si ritrova. Rammarico per non aver trovato prima con Conceiçao la quadra giusta per affrontare nel migliore dei modi questa seconda parte di stagione.

Al tecnico portoghese sono serviti infatti 4 mesi per schierare il Milan con la difesa a tre, modulo che lui stesso ha rivelato di non amare, ma che al momento starebbe permettendo al Diavolo di performare a dovere. Dalla sfida di Udine in poi la formazione rossonera ha collezionato 3 vittorie, una sola sconfitta, 6 gol fatti ad addirittura uno solo subito. Sembra quasi che sia stata trovata la retta via, con La Gazzetta dello Sport che in commento alla sfida di ieri di Venezia ha titolato: "Il 3-4-3 funziona. Pulisic + Gimenez e il Venezia va KO".