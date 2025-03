Il Milan naviga nell'incertezza. Il QS: "Da Abraham a Felix...Quelli in cerca di conferme"

Nell'incertezza di questo Milan c'è una cosa sicura: quello di questo finale di stagione non sarà lo stesso che vedremo nella prossima. Ci saranno tanti cambiamenti, non solo a livello dirigenziale con l'introduzione di una fiducia come il direttore sportivo, ma anche a livello di squadra con tanti giocatori che andranno via, o perché alla fine di un ciclo o perché semplicemente non hanno convinto nella loro breve esperienza in rossonero.

In merito a questo Il QS ha questa mattina titolato in prima pagina "Da Abraham a Felix...Quelli in cerca di conferme", giusto per due dei tanti nomi coinvolti in questo discorso: da Theo Hernandez a Mike Maignan, passando anche per Riccardo Sottil, Samuel Chukwueze e Loftus-Cheek. Eppure la lista non sembrerebbe finire qui.