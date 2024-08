Il Milan non molla Abraham, CorSport: "Roma, Saele-Okafor si può"

Il Milan continua a lavorare in questo calciomercato per Tammy Abraham, richiesta esplicita di Paulo Fonseca per andare a rinforzare e completare la batteria di punte centrali in vista dell'imminente inizio di stagione. L'arrivo di Dovbyk a Roma chiude definitivamente le porte all'inglese per un rilancio in giallorosso, che da professionista si starebbe allenando come se nulla fosse in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.

Molto probabilmente, come anticipato e riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, questo potrebbe essere a tinte rossonere, anche se la trattativa fra la Roma ed il Milan per Abraham non sarebbe ancora decollata. Scrive il quotidiano romano che la società giallorossa starebbe lavorando su possibili occasioni da sfruttare, come l'inserimento nell'operazione di qualche contropartita tecnica, con Noah Okafor e Alexis Saelemaekers i principali indiziati, complice anche il forte gradimento di De Rossi per i due giocatori del Milan.

Insomma, la Roma starebbe studiando questa soluzione perché la dirigenza rossonera non ha ancora accettato di sborsare quei 25-30 milioni che Souloukou e Ghisolfi chiedono per Abraham, giocatore che Fonseca conta comunque di avere a disposizione al più presto.