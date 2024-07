Il Milan non molla la pista Rabiot, il CorSport: "Attesa"

Il Milan continua a monitorare la situazione relativa al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, svincolatosi lo scorso 30 di giugno dalla Juventus, potrebbe essere una ghiotta occasione per il Diavolo per andare a rinforzare e completare con qualità ed esperienza il centrocampo di Paulo Fonseca, alla ricerca di giocatori del genere per riuscire a dominare il gioco come vuole lui.

In questo caso c'è bisogno di pazienza, tanta, come d'altronde in tutte le operazioni, anche perché stiamo parlando di un calciatore finito nel mirino delle migliori squadre d'Europa, e sul quale la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Non a caso, parlando di Rabiot in orbita Milan Il Corriere dello Sport ha utilizzato la parola "attesa", spiegando come la dirigenza rossonera non stia aspettando altro che il capire l'evolversi delle situazioni per presentare eventualmente un'offerta, concreta ed importante, all'entourage del francese. Staremo a vedere.