Il Milan punta a sfoltire la rosa, Tuttosport: "Vasquez ancora in bilico fra Toro e Spezia"

vedi letture

Oltre a rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione, l'altro obiettivo del Milan è quello di andare a sfoltirla da quelli che in gergo vengono definiti esuberi, anche perché Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca fu abbastanza chiaro dicendo di volere una rosa comporta da non più di 25 giocatori.

A fronte di questo la lista dei possibili partenti in questa prima settimana di raduno si sarebbe riempita di nomi sui quali difficilmente l'allenatore portoghese avrebbe puntato nel corso della stagione che sta per cominciare. In questa sarebbe rientrato anche quella del portiere Devis Vasquez, in bilico fra Torino e Spezia stando ai colleghi di Tuttosport.

In merito al futuro del portiere colombiano il quotidiano piemontese ha scritto che "Oggi il club bianco (lo Spezia ndr) avrà colloqui diretti con l’entourage del colombiano Vasquez, anche nel mirino granata. Tra Spezia e Milan si era raggiunto un preciso accordo ad inizio settimana, per un’operazione condotta da Macia sulla stregua di quella fatta con l’Atalanta a gennaio per Di Serio. Prestito con obbligo, oggi a 500 mila per la società rossonera, da riscuotere tra un anno. Messo al tavolo con gli agenti, però, il portiere ha fatto richieste personali che vanno oltre i limiti imposti dai Platek e nelle autonomie di Macia. Che ha rinviato la palla alla proprietà. Oggi la definizione, partendo dal fatto che lo Spezia difficilmente troverà un accordo con Berisha, che ha due club che gli garantirebbero ingaggio alto, fuori portata per i liguri. Margini quindi ancora per il Torino, come per il Verona interessato ugualmente all’ex Guaranì":