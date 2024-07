Il Milan spinge per Emerson Royal, la Gazzetta: "Primo no del Tottenham"

Oltre al famoso attaccante ed al mediano, il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca anche corsa e qualità sulla fascia destra in questo calciomercato, motivo per il quale nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe già da diverse settimane il terzino del Tottenham Emerson Royal.

Già seguito in passato, il brasiliano mai come ora sarebbe vicino dall'approdare in rossonero, anche se la trattativa fra il Diavolo e gli Spurs sarebbero ancora in alto mare. Un primo passo è stato comunque però compiuto, visto che il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Tottenham per Emerson Royal: 15 milioni di euro, compresi i bonus.

Partito da una valutazione di 25 milioni di euro, la stessa spesa nell'estate del 2021 per prelevare il calciatore dal Barcellona, il club londinese ha rifiutato, ma secondo La Gazzetta dello Sport Ibrahimovic, Moncada e Furlani non sono preoccupati. Forti di un accordo di massima con il calciatore sull'ingaggio, tre milioni netti a stagione fino al 2029, i dirigenti rossoneri possono permettersi di temporeggiare e giocare sulla volontà del giocatore di lasciare di Londra per allentare la presa del Tottenham, che però non sembrerebbe avere alcuna intenzione di mollare.