Il Milan supera il momentaccio, CorSera: "Diaz imprendibile, Tonali maestro, Giroud bomber"

Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan domina, vince e convince nel match contro la Lazio, prendendo letteralmente a pallate i biancocelesti di Sarri. Il 4-0 finale è una logica conseguenza di quanto visto in campo. La banda rossonera gira che è una meraviglia, scrive il quotidiano. Brahim Diaz è tornato a essere imprendibile (per gli avversari, s’intende), Tonali è il solito maestro in cabina di regia, Messias è ispirato sul binario di sinistra. E poi ci sono loro, Leao e Giroud. Il portoghese è l’uomo che spacca la partita, il francese è il bomber che la chiude definitivamente nel giro di pochi minuti al tramonto del primo tempo. Velocità, ritmo e gioco in verticale: il Milan sembra aver superato il momentaccio, evidenzia il Corriere.