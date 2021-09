Il Milan torna in Champions, il CorSera titola: "Avanti senza paura"

"Avanti senza paura" è il titolo che il Corriere della Sera dedica questa mattina in merito al match di stasera del Milan contro il Liverpool che segna il ritorno in Champions League dei rossoneri dopo sette anni. Per il debutto in casa dei Reds, Stefano Pioli dovrà fare a meno però di Zlatan Ibrahimovic, rimasto a casa per un'infiammazione al tendine d'Achille. In attacco, spazio quindi dal primo minuto a Rebic, mentre Giroud partirà dalla panchina.