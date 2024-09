Il Milan trionfa nel derby. QS: "Inter in Gabbia: vince Fonseca"

Il Quotidiano Sportivo in prima pagina ha celebrato la vittoria ottenuta dal Milan nel derby contro l'Inter: "Inter in Gabbia: vince Fonseca". I rossoneri sono passati per 1-2 a San Siro, sfruttando le reti di Pulisic e soprattutto di Gabbia a tempo quasi scaduto. I nerazzurri dunque, dopo ben sei vittorie nella stracittadina, si sono arresi di fronte al Diavolo che ha agganciato proprio l'Inter a quota 8 in classifica. Sorride quindi Paulo Fonseca, che grazie al successo nel derby è riuscito a salvare anche la propria panchina dopo le voci sul possibile esonero.

Questo il tabellino di Inter-Milan di Serie A:

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 10’ Pulisic, 28’ Dimarco, 89’ Gabbia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82’ Carlos Augusto); Dumfries (dal 63’ Darmian), Barella (dal 74’ Zielinski), Calhanoglu (dal 63’ Asllani), Mkhitaryan (dal 63’ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 78’ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 90’+2 Pavlovic), Morata (dal 78’ Loftus-Cheek). A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 18’ Mkhitaryan, 38’ Fofana, 40’ Calhanoglu, 86’ Asllani, 88’ Dimarco.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.