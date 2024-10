Il Napoli batte il Milan e vola in classifica. Il CorSport in apertura: "ROOOM!"

Ieri sera le luci di San Siro hanno illuminato solo una squadra, quella di Antonio Conte, che con il suo Lukaku-Kvaratskhelia ha battuto (anche) il Milan volando sempre più in alto in classifica. Ad oggi Il Napoli è primo, da solo, a +11 dal Diavolo, che per quanto può averci alla fine provato, non è riuscito a strappare nemmeno un pareggio che forse avrebbe potuto dare morale a squadra ed ambiente, soprattutto per come si era messa la partita solo dopo 5 minuti grazie alla rete del belga.

Ed è proprio l'11 partenopeo che Il Corriere dello Sport ha voluto elogiare questa mattina in apertura, dedicandogli un'intera copertina e titolando: "ROOOM! Conte fa il vuoto: +7 sull'Inter e +8 sulla Juve".