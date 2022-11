Il padre di Leao strizza l'occhio al Milan. Gazzetta: "Se ne riparlerà nel 2023"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Un ottimo assist al Milan è arrivato ieri dal padre di Leao, che ieri ha rilasciato un’intervista a Record, dove ha spiegato come stia trattando esclusivamente per il rinnovo con i rossoneri, senza parlare con Chelsea, Barcellona o Real Madrid. La priorità del giocatore è il Milan, ma l’intenzione di Massara e Maldini era di chiudere la questione entro fine anno: così non sarà, si andrà al 2023. Questo perché Leao giocherà il Mondiale, con il rischio che ciò possa far lievitare i costi dell’operazione. Il Milan offre 6,5 milioni più bonus a stagione, il portoghese ne chiede uno in più. Ma non è questa la parte spigolosa, bensì i famosi 20 milioni che il giocatore deve corrispondere allo Sporting Lisbona. Su questo, il padre è stato chiaro: “Abbiamo ragione noi. Quello che dicono i tribunali, lo stanno inventando”. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.