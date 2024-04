Il punto sui rinnovi di Tuttosport: "Maignan e Theo. Due tasti delicati"

vedi letture

Questa mattina l'edizione in edicola di Tuttosport propone un approfondimento sui rinnovi contrattuali più impellenti per il Milan. Ovviamente a guidare la comitiva di giocatori con il futuro da riscrivere ci sono Mike Maignan e Theo Hernandez, due calciatori che andranno in scadenza nel 2026 e per i quali il club di via Aldo Rossi vuole anticipare le operazioni di prolungamento. Prima ancora di affrontare i rinnovi, il quotidiano parla di chi saluterà a fine stagione: in primis Olivier Giroud, direzione Stati Uniti; poi c'è anche Simon Kjaer che non sembra vicino a rinnovare; infine Mirante e Caldara. Il dubbio rimane su Luka Jovic: rinnovarlo o passare oltre?

Il titolo di Tuttosport però è incentrato su Theo e Maignan: "Due tasti delicati". La questione qui è relativa essenzialmente alla parte economica. Entrambi i calciatori, che sanno di essere molto importanti per il club rossonero, chiedono un aumento significativo, quasi al pari di quello concesso a Rafa Leao nel corso dell'ultima stagione. Attualmente il portiere guadagna 2.8 milioni, mentre il terzino ne percepisce 4. Le richieste si aggirano sugli 8 milioni. In tutto questo scenario non vanno tolte dall'equazione possibili offerte astronomiche in arrivo dall'estero: in presenza di valutazioni da capogiro, il Milan prenderebbe in considerazione anche le cessioni, come fatto con Tonali.