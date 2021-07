Il QS: "Da Cristiano Ronaldo a Ibrahimovic: il calcio delle finte via social"

"Da Cristiano Ronaldo a Ibrahimovic: il calcio delle finte via social", scrive il QS oggi in edicola. Grande attesa ma non arriva la decisione sul futuro del portoghese. "Il giorno delle decisioni", ha scritto domenica sui social, ma non ci sono ancora novità. E la decisione non è arrivata, se non tra le mura di casa di CR7. Tante "finte" sui social, passando da Ibra che aveva lanciato un countdown innescando le più variegate fantasie sul futuro, salvo poi trovarsi di fronte a un lancio di carattere commerciale. Idem per Lukaku. E Icardi? Il suo post con le zebre insieme a Wanda Nara ha fatto pensare a un futuro alla Juventus. Per ora però Maurito resta a Parigi.