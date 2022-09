Il QS fa il punto sugli attaccanti: "Origi e Rebic pronti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS di questa mattina, tira un po' le somme della situazione offensiva del Milan e in particolar modo quella legata al centravanti. Nel titolo si legge: "Origi e Rebic pronti". Secondo il quotidiano il Milan spera di recuperare in vista del match di Empoli, il primo dopo la sosta, gli attaccanti in infermeria Ante Rebic e Divock Origi. Questo in modo da sgravare anche i compiti di Giroud che arriverà comunque senza molto riposo dopo la convocazione in nazionale.