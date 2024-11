Il QS in apertura: "C'è l'Empoli. Fonseca sempre sotto esame"

vedi letture

Dopo gli ultimi due deludenti pareggi in campionato, il Milan non si può permettere altri passi falsi. Per cercare di iniziare a riguadagnare terreno sulle rivali, non tanto in ottica scudetto ma Champions League, la formazione di Paulo Fonseca deve tornare a vincere già da domani pomeriggio, quando a San Siro arriverà l'Empoli.

In merito a questo discorso il QS ha questa mattina titolato in apertura "Fonseca sempre sotto esame", perché nonostante l'ottimo percorso che il Milan sta facendo in Champions League, i risultati ed il gioco del portoghese continuerebbero a non convincere del tutto, soprattutto l'ambiente rossonero.