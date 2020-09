Il QS in apertura: "Colpo Tonali, Milan da urlo"

"Colpo Tonali, Milan da urlo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola in riferimento all'affare fatto tra Brescia e Milan che vede Sandro Tonali passare in rossonero. E' attesa soltanto l'ufficialità ma ieri intanto è arrivata la tanto attesa firma di Cellino. Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Milan e il centrocampista potrebbe raggiungere il capoluogo lombardo già tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club rossonero fino a giugno 2025.