Il QS in apertura: "Fra Inter e Milan le difese fanno la differenza"

Al rientro dalla sosta il Milan avrà in ordine di calendario prima il Venezia, poi l'esordio in Champions League contro il Liverpool, a Milano, e poi la partita più attesa dell'anno dalle parti di San Siro, il derby contro l'Inter del 22 settembre in "casa" dei rivali storici cittadini.

La formazione di Paulo Fonseca ha l'obbligo di rialzare la testa e ripartire, perché ne è uscita rinforzata dall'ultimo calciomercato e ha tutte le carte in regola per provare ad impensierire i nerazzurri, ma non solo, nella corsa al titolo. La difesa, però, continua ad essere il tallone d'Achille di questa squadra, come analizzato questa mattina anche dal QS.

Nel taglio basso della prima pagina odierna il quotidiano ha infatti titolato che "Fra Inter e Milan le difese fanno la differenza", quasi a voler dire che il gap tecnico è stato oramai colmato, a differenza di quello tattico, con il Diavolo che nel corso di queste prime tre giornate di campionato ha subito addirittura il triplo dei gol dei suoi rivali cittadini, in grado di fare clean sheets per due giornate consecutive, quando invece Maignan non riesce a tenere la sua porta inviolata dallo scorso 6 aprile, quando il Milan vince in casa per 3 a 0 contro il Lecce.