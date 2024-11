Il QS in apertura: "MIlan e Juve, chance sprecata. Sono fischi a San Siro"

Il QS questa mattina in apertura parla di "chance sprecata" per Milan e Juventus, che con lo scialbo 0 a 0 di ieri pomeriggio si sono divise un punto che poco serve alle rispettive classifiche. Tra le due, però, la Vecchia Signora è quella che è tornata a casa decisamente più soddisfatta, a differenza di un Diavolo che invece si ritrova a leccarsi per l'ennesima volta in stagione le ferite.

Da una partita come Milan-Juventus, comunque, ci si aspetta sempre grande spettacolo, che però ieri non è stato pervenuto, per il dispiacere e la rabbia dei tifosi presenti a San Siro che hanno accompagnato l'uscita dal campo delle due squadre con dei fischi assordanti.