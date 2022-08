Il QS in apertura: "Pioli, attento. Con l'Atalanta non è mai sfida banale"

MilanNews.it

Titolo che sa di monito quello con cui il QS questa mattina apre all'interno della sua prima pagina: "Pioli, attento. Con l'Atalanta non è mai sfida banale". Un suggerimento di cui Pioli forse non ha bisogno essendo perfettamente consapevole di cosa significhi giocare contro le squadre di Gasperini e cosa significhi giocare a Bergamo. Stasera alle 20.45 primo grande testi per i Campioni d'Italia che si troveranno davanti al primo scontro diretto stagionale.