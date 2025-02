Il QS in apertura: "Quanta qualità nel nuovo Milan griffato Felix"

La partita di mercoledì contro la Roma in Coppa Italia ha messo in evidenza una cosa: questo Milan si può divertire e cercare di risalire seriamente la classifica grazie ai suoi nuovi innesti, Joao Felix su tutti. La qualità del portoghese ha immediatamente rapito i tifosi rossoneri, che sui social hanno già cominciato la loro personale crociata per convincere il Milan a riscattarlo.

Da qui alla prossima estate ci passano 16 giornate di campionato, 2 di Coppia Italia e per il momento solo due di Champions League, ma il QS questa mattina ha parlato della rivoluzionata formazione di Sergio Conceiçao titolando: "Quanta qualità nel nuovo Milan griffato Felix".