Il QS in apertura questa mattina: "Pioli punta ancora su Origi. E Ibra ribadisce «torno a giocare»"

Il QS di questa mattina dedica uno spazio in prima pagina anche al Milan e alle scelte di Stefano Pioli in vista della gara contro il Torino che si giocherà domani sera. Il titolo recita: "Pioli punta ancora su Origi". E poi: "E Ibra ribadisce: «torno a giocare»". Da una parte il belga pronto a giocare per la seconda volta consecutiva da titolare in campionato; dall'altra Zlatan che ha sottolineato alla Cnn la sua ferma volontà di continuare a superare i suoi limiti e di volersi mettere nuovamente in gioco a partire da gennaio, quando avrà recuperato.