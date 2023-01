Il QS in apertura recita: "Milan, la notte porta consiglio"

MilanNews.it

Anche il QS in edicola questa mattina titola sul Milan e riporta della notte passata insieme dalla squadra rossonera a Milanello dopo la disfatta contro il Torino in Coppa Italia. In taglio alto il titolo recita: "Milan, la notte porta consiglio. Tutti in ritiro prima di Lecce". In realtà non si è trattato di un ritiro ma solamente di un modo per mantenere alta la concentrazione e ripartire subito dopo la sconfitta la mattina dopo analizzando i video della gara contro il Torino e allenandosi consecutivamente. Dopo pranzo, infatti, i giocatori sono tornati a casa.