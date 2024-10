Il QS in apertura: "Troppi regali, il Milan resta ancora a secco in Europa"

Il Milan ieri sera avrebbe meritato il pareggio, quindi la formazione di Paulo Fonseca è tornata a Milano parecchio rammaricata, ma che serva da lezione la partita della BayArena, anche perché la prestazione del Diavolo è iniziata nel momento in cui i padroni di casa sono andati in vantaggio con Victor Boniface.

Quando ti confronti con avversari del genere non puoi permetterti di regalare niente, cosa che invece il Milan ha fatto giocando un primo tempo, più i primi 6 minuti del secondo, in maniera troppo passiva e timida. Ed è proprio su questo che in apertura il QS si è basato, titolando "Troppi regali, il Milan resta ancora a secco in Europa", perché alla fine quello conta, gli 0 punti fino ad adesso conquistati dalla formazione rossonera in Champions League.