Il QS in prima pagina: "Galliani: 'Ibra e Balo per il Monza? Perché no"

La prima pagina del QS riporta in taglio alto le parole dell'ex amministratore delegato del Milan, oggi al Monza, Adriano Galliani intervistato dal quotidiano. Il titolo recita: "Parla Galliani: 'Ibra e Balo per il Monza? Perché no'". Soprattutto per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha come priorità il Milan tanto che si è fatto operare due giorni dopo lo Scudetto e nei prossimi giorni è atteso a Milano per parlare di futuro con Maldini e Massara. In ogni caso, Galliani ha lanciato la suggestione.