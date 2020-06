Spazio sulla prima pagina di questa mattina del Quotidiano Sportivo anche per il Milan reduce dal 4-1 in casa del Lecce: "Il Milan sorride e Pioli ritrova gol e fiducia". E' tornato il sorriso in casa rossonero dopo la bella vittoria contro la squadra di Liverani che ha ridato fiducia al Diavolo in vista del finale di campionato.