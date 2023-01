Il QS in prima pagina in taglio basso: "Milan e Pioli, quanti guai"

MilanNews.it

Il QS di questa mattina ha fatto il punto nella sua prima pagina su Milan e Inter e sui sentimenti contrastanti con cui le due squadre tornano dalla trasferta di Riyad per la Supercoppa Italiana. Il titolo in taglio basso recita sui rossoneri: "Milan e Pioli, quanti guai". La squadra rossonera, infatti, è ufficialmente entrata in crisi e dovrà trovare un modo per scacciare preoccupazioni e ritrovare le antiche certezze.