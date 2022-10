Il QS in prima pagina in taglio laterale: "Un Theo in più per Pioli"

MilanNews.it

Il QS oggi in edicola, nel suo taglio laterale, ha dedicato un titolo al big match che si giocherà domani tra Milan e Juventus alle ore 18 presso lo stadio di San Siro. Il quotidiano ha titolato: "Un Theo in più per Pioli". L'allenatore rossonero, infatti, recupera Theo Hernandez dall'inizio, una pedina non da poco all'interno dello scacchiere del Diavolo. Sulla Juve: "Max ora si gode Vlahovic". L'attaccante serbo sarà il principale pericolo dei bianconeri.