Il QS in prima pagina: "Inter e Milan, ora o mai più"

"Inter e Milan, ora o mai più", titola stamane il QS in vista delle gare di Champions che stasera, alle 21, vedranno protagoniste le due milanesi. "Inzaghi con lo Sheriff, rossoneri a Oporto", aggiunge il Quotidiano Sportivo in prima pagina. Per entrambe è severamente vietato sbagliare: un altro passo falso, infatti, comprometterebbe ulteriormente il cammino in Champions delle squadre di Inzaghi e Pioli.