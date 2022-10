Il QS in prima pagina: "L'anti-diavolo di nome Silvio"

MilanNews.it

Uno dei principali temi di questo weekend di campionato sarà il ritorno di Silvio Berlusconi nella San Siro rossonera da avversario. In occasione di Milan-Monza, che si giocherà domani alle 18, l'ex storico e vincente presidente milanista sarà per una volta nemico della squadra che lui stesso ha portato a vincere svariati trofei in giro per il mondo. Per questo motivo il QS titola così questa mattina in prima pagina: "L'anti-diavolo di nome Silvio".