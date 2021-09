C'è spazio anche per le due milanesi sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Inter a due volti, deve dare di più. Milan, che rabbia", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Milano non sorride in Europa. Passo indietro dei nerazzurri sul piano del gioco. Rossoneri polemici con l'arbitro. E Kessie non va".