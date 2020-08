Il QS in prima pagina sui rossoneri: "Ibra-Milan diamoci un 5"

Nell'edizione odierna del 'Quotidiano Sportivo' spazio all'atteso rinnovo di Ibrahimovic in casa Milan. Il QS, infatti, titola "Ibra-Milan, diamoci un 5" in merito alle cifre che lo svedese incasserà dal prolungamento con il club di via Aldo Rossi. Il campione svedese, infatti, incasserà 5 milioni di euro con la presenza di alcuni ricchi bonus che potrebbero fare lievitare ancora di più l'ingaggio dell'attaccante classe 81'. L'obbiettivo nella prossima stagione, per la squadra rossonera, sarà il raggiungimento della Champions League.