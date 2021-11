"Un Messias per il Diavolo". È il titolo che l’edizione odierna del QS dedica in prima pagina al Milan dopo l’impresa in Champions League al Wanda Metropolitano. "L’Atletico si inchina", aggiunge il Quotidiano Sportivo in taglio alto, sottolineando così la grande prestazione della squadra di Pioli, superiore ai Colchoneros per tutta la partita.